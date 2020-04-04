Periyodik tablo nedir? Periyodik tablo özellikleri ve ilk 20 isimleri! İşte periyodik cetvel tarihçesi!

Kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilen cetvel olarak bilinen periyodik tablo vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilinen bütün elementlerin artan atom numaralarına göre yani proton sayısına göre sıralanışı anlamını taşımaktadır. Rus kimyager Dimitri Mendeleyev'e ait olduğu bilinmekle birlikte bu tablonun bir tarihçesi de bulunmaktadır. Bir elementin ilk bilimsel olarak bulunması 1649 yılında Henning Brand'ın fosforu bulması ile başlamıştır. Buna göre; periyodik tablo nedir, özellikleri nelerdir? İşte periyodik tablonun tarihçesi ve ayrıntılar!

PERİYODİK TABLO NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gündemde araştırılan konular arasında periyodik tablo yer alıyor. Vatandaşlar tablonun özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi edinmek istiyorlar. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden periyodik tablo ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.