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nasıl alınır, kaç günde çıkar? Özel araçla şehir dışına çıkılması yasak mı? E-devlet Seyahat izin belgesi ekranı!

Ülkemizde ile mücadele kapsamında alınan kararlardan bir diğeri de kısıtlamasıydı. Bu açıklama ile beraber binlerce vatandaş konuya dair detayları öğrenebilmek adına "Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, nasıl alınır?" gibi birçok sorunun yanıtını araştırıyor. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeler ile bazı yolcular yani Birinci dereceden yakını olan kişinin vefatı veya ağır hastalığı olan, son on beş gün içerisinde gelen kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklerden alacakları onay ile şehirler arası yolculuk yapabilecek. Peki, Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, belge ne zaman çıkar? İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

Giriş Tarihi: 4.4.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 4.4.2020 07:22 ABONE OL
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, kaç günde çıkar? Özel araçla şehir dışına çıkılması yasak mı? E-devlet Seyahat izin belgesi ekranı!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulunan corona salgını nedeniyle alınan tedbirler her geçen gün artmaya devam ederken son olarak valiliklere gönderilen genelgene şehir dışına çıkış kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlamada bazı gerekçeler nedeniyle şehir dışına çıkması gereken vatandaşların nedenlerini bildirerek alabileceği bildirildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş "Seyahat izin belgesi nedir, ne zaman çıkar ve nasıl alınır?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. Bununla beraber özel araçlarla şehir dışına çıkılabilir mi merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKILABİLİR Mİ?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara veya valiliklere gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında online sistem üzerinden de yapılabilecek.

İşte tüm detaylar…

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Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır, kaç günde çıkar? Özel araçla şehir dışına çıkılması yasak mı? E-devlet Seyahat izin belgesi ekranı!
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