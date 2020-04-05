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Coronavirüs şüphesiyle karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı! Böyle yakalandı

6 gündür coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanede tutulan H.Ç. ve Araştırma Hastanesi'nden kaçtı. Görevlilerin durumu bildirmesinin ardından çalışma başlatan ekipleri, hastaneden kaçan kişiyi cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi. Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 17:41 ABONE OL
Coronavirüs şüphesiyle karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı! Böyle yakalandı

Ankara'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç. öğle saatlerinde hastaneden kaçtı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi. Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

Ankara'da corona virüsü karantinasından kaçan şüpheli böyle yakalandı | Video

YAKALANDI!

Ankara'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

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Coronavirüs şüphesiyle karantinada tutulduğu hastaneden kaçtı! Böyle yakalandı
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