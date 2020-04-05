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Gazipaşa’daki 9 saatte kontrol altına alındı

’nın Gazipaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Yangın yaklaşık 9 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ormanlık alanda arı kovanları bulunan İsa Kırdağ, yangının bir anda başladığını ve arılarının dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi. Kırdağ, "Burada 500 kovanımız var. Yangın bir anda çıktı. Kurtarabildiğimiz arılarımızı kurtardık. Yaklaşık 150 kovan arımız telef oldu." dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 23:09 ABONE OL
Gazipaşa’daki orman yangını 9 saatte kontrol altına alındı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Gazipaşa'ya bağlı Zeytinada Mahallesi'nde orman arazisindeki çalılıkta meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 30 arazöz, 2 tanker, 3 acil müdahale aracı, kepçe ve 120 orman işçisiyle müdahale edildi.

Muz bahçelerinin olduğu bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek kızılçam ormanına sıçradı. Yangının yakınından geçen D-400 karayolunda trafik akışı yaklaşık 3 saat durdu. Yangına, Gazipaşa'nın yanı sıra Akseki, Alanya, Manavgat, Serik ve Anamur orman işletme müdürlükleri ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü müdahale etti. Çalışmalara jandarma ekipleri de yardım etti. Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk de yangın yerine giderek incelemede bulundu.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Gazipaşa’daki orman yangını 9 saatte kontrol altına alındı
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