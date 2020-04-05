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Mecidiyeköy’de faciadan dönüldü! Fırtınanın devirdiği ağaç yolu kapattı!

Mecidiyeköy'de bir ağacın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Hem pazar sabahı, hem de koronavirüs nedeniyle kimsenin evinden çıkmamış olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 14:05 ABONE OL
Mecidiyeköy’de faciadan dönüldü! Fırtınanın devirdiği ağaç yolu kapattı!

Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından etkisini gösteren fırtına Mecidiyeköy'de bir ağacı kökünden devirdi. Yola devrilen ağaç trafiği kapattı. Ağacın kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

TRAFİĞİN DURMASINA NEDEN OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından İstanbul yağış ve rüzgarlı havanın etkisi altına girdi. Mecidiyeköy Bahçeler Sokak'ta bir ağaç fırtınanın etkisiyle kökünden devrildi. Yola devrilen ağaç, sokak üzerinde trafik oluşmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testere ile parçalara ayırarak kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından sokak üzerinde trafik normal akışına döndü. Ağacın devrildiği anlarda yol üzerinde yaya ya da araç bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

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Mecidiyeköy’de faciadan dönüldü! Fırtınanın devirdiği ağaç yolu kapattı!
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