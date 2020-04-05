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HABERİ: Canı sıkılıp sahile çıktı, 3 bin lira cezası yedi!

salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana yetkililer ısrarla "evde kalın" çağrısı yapıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle de sahillerde koşmak, yürümek yasaklanmıştı. Kurallara uymayanlara para cezası kesiliyor. Buna rağmen hala sahillere çıkanlar var. haberine göre; dün akşam saatlerinde Bebek Sahili'nde yürüyüş yapan ve ikazda bulunan polislere "Evde canım sıkılıyor, nereye kadar bizi evde tutacaklar?" diyen genç kıza 3 bin lira para cezası uygulandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:08 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Canı sıkılıp sahile çıktı, 3 bin lira koronavirüs cezası yedi!

Son dakika haberi: Bebek Sahili'nde koronavirüs yasağını delip "Evde canım sıkılıyor, nereye kadar bizi evde tutacaklar?" diyen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.

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Beşiktaş Bebek sahilinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan ve "Evde canım sıkılıyor, bizi nereye kadar tutacaklar" diyerek şaşkınlık oluşturan genç kıza, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 bin lira idari para cezası kesildi.

SAHİLLERDE YÜRÜYÜŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Vatandaşların birçoğu virüsten korunmak için kurallara uyarken dün ise Beşiktaş'ta bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapmaya devam etmişti. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.



"BİZİ NEREYE KADAR TUTACAKLAR" DİYEN GENÇ KIZA 3 BİN LİRA CEZA

Bu kapsamda tüm uyarıları rağmen dışarıya çıkarak Bebek sahilde yürüyüş yapan Dilek Turgut ismindeki genç bir kız, "Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum" demişti.

Bu sözlerinin ardından harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genç kızı bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda polis, Şişli Mecidiyeköy'de yaşadığını tespit ettiği Dilek Turgut'un evine gitti. Genç kıza burada önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunan polis, "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak" suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, vatandaşlardan özür diledi.

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