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Son dakika: Parkta toplanıp yasağına uymayan işçilere polis müdahale etti!

Koronavirüse karşı alınan tedbirler arasında "toplu şekilde açık alanlarda bir arada bulunma yasağı" da vardı. Son dakika haberine göre; 'de bir parkta bir araya gelen günübirlik işçilere polis müdahele ederek evlerine gönderdi. Edinilen bilgiye göre, işçiler her sabah buradan komisyoncular tarafından alınıyor, akşam saatlerinde de yine buraya getirilerek yevmiyeleri veriliyordu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 11:24 ABONE OL
Son dakika: Parkta toplanıp koronavirüs yasağına uymayan işçilere polis müdahale etti!

Sultangazi'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, koranovirüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.

SABAH VE AKŞAM BURADA TOPLANIYORLAR

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor.

Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.

POLİS VATANDAŞLARI ANONSLA UYARDI

Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.

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Son dakika: Parkta toplanıp koronavirüs yasağına uymayan işçilere polis müdahale etti!
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