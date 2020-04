On Numara sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 6 Nisan On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi günü düzenlenen çekilişle para ödülü dağıtan On Numara oyununda bugün 922. Hafta çekilişi yapılacak. Bugün yapılacak çekiliş için kupon dolduran şans oyunu sever vatandaşlarımızsa kazandıran numaraları merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde 6 Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İşte haftanın şanslı numaraları…