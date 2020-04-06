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Son dakika: 'de ilçelere ulaşım durduruldu

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla ilçelere olan toplu ulaşımı 15 gün süreyle durdurdu. Rize, 'ın ardından ilçelere toplu ulaşımın yasaklandığı ikinci il oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 20:50 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 20:50 ABONE OL
Son dakika: Rize'de ilçelere ulaşım durduruldu

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplanan Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı. Rize il merkezinden ilçelere, ilçelerden il merkezine, ilçelerden ilçelere, il merkezinden köylere ve köylerden il merkezine olan her türlü toplu ulaşım 15 gün süreyle durduruldu. Kararda ayrıca Rize ile Artvin il merkezi ve ilçeleri arasında yapılan toplu ulaşım faaliyetlerinin de ikinci bir emre kadar durdurulduğu açıklandı.

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20 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ÖZEL DURUMLARDA CERRAHİ MASKE İLE ÇIKABİLECEK
Kararda 01.01.2000 tarihinden sonra doğanların sokağa çıkmasının yasaklandığı fakat bu tarihten sonra doğmuş olsalar bile gebe ve lohusalar ile zorunlu aşı, işitme-görme testleri, topuk kanı taramaları, kalça ultrasonografisi gibi izlem takvimindeki bebek ve çocukların bu yasaktan muaf oldukları, bebek ve çocukların ebeveynleriyle beraber cerrahi maske takmak koşuluyla sağlık kuruluşlarına müracaat edebilecekleri açıklandı.

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Son dakika: Rize'de ilçelere ulaşım durduruldu
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