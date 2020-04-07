Berat Kandili’nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir? Berat Kandili nedir, ne demektir?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli sayılan Berat Kandili vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aslı "Beraet" olan ve sözlük anlamına göre; bir zorluktan kurtulma ve beri olmak anlamı taşıyan bu mübarek günde vatandaşlar dualarını edecek, ibadetlerini eksiksiz yerine getirecek ve eller semaya açılacak. Bu gece bereketli bir gece olmakla birlikte Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandırıyor. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Berat Kandili nedir, ne demektir? Berat Kandili'nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir?

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede vatandaşlar dualarını edecek ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirecek olmanın verdiği huzurunu taşıyorlar. İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek günün anlamı çok büyüktür. Buna göre; Berat Kandili anlam ve önemi nedir?

İşte yanıtı!