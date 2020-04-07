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’nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir? , ne demektir?

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi yayınlanıyor. Mübarek üç aylara 25 Şubat 2020 tarihinde başlamıştı. Ragaib ve Miraç Kandili'nin ardından şimdi de idrak edilecek. Kelime anlamı olarak; kurtuluş, af, arınma gibi anlamlar taşırken öte yandan yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affetmek ile affedilmeyi, bağışlanmanın öneminin idrak edilmesine yardımcı oluyor. Şaban ayının 14.gününün gecesinde idrak edilen bu müvarek gün aynı zamanda mağfiret gecesidir. Ramazan ayına sayılı günler kala son kandil olarak da kabul edilen Berat Kandili'nin anlam ve önemi nedir? , ne demektir?

Giriş Tarihi: 7.4.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 15:33 ABONE OL
Berat Kandili’nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir? Berat Kandili nedir, ne demektir?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli sayılan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aslı "Beraet" olan ve sözlük anlamına göre; bir zorluktan kurtulma ve beri olmak anlamı taşıyan bu mübarek günde vatandaşlar dualarını edecek, ibadetlerini eksiksiz yerine getirecek ve eller semaya açılacak. Bu gece bereketli bir gece olmakla birlikte Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedici ve bağışlayıcı olmayı kazandırıyor. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan , ne demektir? Berat Kandili'nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir?

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Berat Kandili bu gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede vatandaşlar dualarını edecek ve ibadetlerini eksiksiz yerine getirecek olmanın verdiği huzurunu taşıyorlar. İlahi bağışa ermenin umulduğu bu mübarek günün anlamı çok büyüktür. Buna göre; nedir?

İşte yanıtı!

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Berat Kandili’nin Müslümanlar için anlam ve önemi nedir? Berat Kandili nedir, ne demektir?
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