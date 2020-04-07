Bugün Kandil mi? 2020 Berat Kandili gecesi ne zaman, hangi gün ve önemi nedir? Diyanet İşleri Dini ve Kandil günleri takvimi

Müslüman âlemi için bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi önemi büyük olan bugüne erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyor. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili, Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini ve kandil günleri takvimine göre 2020 Berat Kandili ne zaman ve hangi sorusunun cevabı da belli oldu. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? Ellerin semaya açılacağı, duaların ve ibadetlerin edileceği Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte kandil günleri

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan kandil günleri takvimi ile bu sorunun cevabı da belli oldu.

İşte kandil günleri;