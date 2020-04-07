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Bugün Kandil mi? 2020 gecesi ne zaman, hangi gün ve önemi nedir? İşleri Dini ve takvimi

İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden yayınladığı dini günler takvimi ile tarihlerini de açıkladı. Buna göre 2020 ne zaman sorusu da cevabını buldu. Müslüman âlemi bir önemli geceyi daha sevinç ve mutluluk ile karşılayacak. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz zorlu dönemin en kısa sürede geride kalması için eller semaya yükselerek dualar edilecek. Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyen birçok vatandaş Berat Kandili gecesi ne zaman sorusunun da cevabını arıyor. Peki, Bugün kandil mi, ne kandili? Berat Kandili gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor. İşte Berat Kandili önemi ve kandil günleri takvimi!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 12:31 ABONE OL
Bugün Kandil mi? 2020 Berat Kandili gecesi ne zaman, hangi gün ve önemi nedir? Diyanet İşleri Dini ve Kandil günleri takvimi

Müslüman âlemi için bir önemli gün daha geldi, çattı. Milyonlarca kişi önemi büyük olan bugüne erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyor. Ramazan ayının habercisi olan , Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan gece idrak edilecek. İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini ve takvimine göre 2020 Berat Kandili ne zaman ve hangi sorusunun cevabı da belli oldu. Peki, bugün kandil mi, ne kandili? Ellerin semaya açılacağı, duaların ve ibadetlerin edileceği Berat Kandili ne zaman ve hangi gün kutlanacak? Berat Kandili'nin önemi nedir? İşte kandil günleri

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelime olarak '' bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" anlamına gelir. Berat gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahiptir.

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan kandil günleri takvimi ile bu sorunun cevabı da belli oldu.

İşte kandil günleri;

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Bugün Kandil mi? 2020 Berat Kandili gecesi ne zaman, hangi gün ve önemi nedir? Diyanet İşleri Dini ve Kandil günleri takvimi
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