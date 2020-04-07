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ile uzaklardaki sevdiklerinizi hatırlayın; işte en güzel resimli 2020 kısa ve uzun kandil sözleri...

Müslüman alemi olarak corona virüs tehlikesi nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu süreçte mübarek Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Uzaklarda yaşayan ailenize, görüşemediğiniz dostlarınıza ile ulaşabilir tebessümlerinin nedeni olabilirsiniz. Corona virüs önlemleri gerekçesiyle camilerde toplu ibadetler bir süreliğine askıya alındı, bu nedenle bu akşam ibadetlerimizi evlerimizde yerine getirirken dualarımızda sevdiklerimizi, tüm inananları da analım. Özel olarak hazırladığımız ile hem hatırlayın hem de hatırlatın! 2020 mübarek ve sözleri yine sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 7.4.2020 08:12 ABONE OL
Kandil mesajları ile uzaklardaki sevdiklerinizi hatırlayın; işte en güzel resimli 2020 berat kandili mesajları kısa ve uzun kandil sözleri...

Tüm İslam alemi tarafından büyük bir özlemle beklenen kandil gecesine kavuştuğumuz bugün oruçlar tutulacak, eller semaya kalkacak ve evlerde namazlar kılınacak. Yüce Allah'ım! Bizleri müsibetlerden, belalardan koru bizlere taşıyamayacağımız yük verme Yarabbim! Evde bulunduğunuz için görüşemediğiniz yakınlarınıza ile selam verin. ve 2020 resimli kandil sözleri ile uzaklardaki ailenize, arkadaşlarınıza tebessüm olun. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) bu mübarek günde oruç tutulmasının hayırlı olduğunu buyurmuştur. Sizler için özel hazırladığımız kısa ve uzun anlamlı 2020 kandil mesajları burada...

İŞTE EN GÜZEL 2020 KANDİL MESAJLARI! (KISA RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI)

Gül dalında güzel, dikense gülle güzel, toprak yeşille gök ise mavi ile güzel, gözler manayla eller duayla güzel, Berat geceniz mübarek olsun.

Ramazan'ın müjdecisi, Şaban ayının yarısı gecesi, Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

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Kandil mesajları ile uzaklardaki sevdiklerinizi hatırlayın; işte en güzel resimli 2020 berat kandili mesajları kısa ve uzun kandil sözleri...
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