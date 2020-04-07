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Kavga sesleri duyan kişi çıktığı balkonda başından vuruldu

'ın Bismil ilçesinde 26 yaşındaki Yakup Demircan, sokaktaki esnasında kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 01:40 ABONE OL
Kavga sesleri duyan kişi çıktığı balkonda başından vuruldu

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi Örnek Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Sokaktan gelen seslere bakmak için evinin balkonuna çıkan Demircan'ın kafasına mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Demircan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kavga sesleri duyan kişi çıktığı balkonda başından vuruldu
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