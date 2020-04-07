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Mahlepli ve mahlepsiz tarifi: Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır, kaç kalori?

Kandil günlerinin vazgeçilmezi haline gelen yiyecek ile ilgili olarak binlerce vatandaş en güzel tarifi ve için internet üzerinden arayışa başladı. Türk kültürünün geleneksel lezzetlerinden olan ve islam dinince önemli olan bu zamanlarda misafirlere, komşulara dağıtılarak günün huzurunun ve bereketinin paylaşıldığı kolay gibi görünse de bazı püf noktaları bulunmaktadır. Ağızda dağılan mahlepli veya mahlepsiz yapılabilecek en güzel tarifleri sizler için derlediğimiz haberimizde pratik ve kolay kandil simidi nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Gibi birçok sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz… İşte o tarif…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 17:19 ABONE OL
Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi: Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır, kaç kalori?

yapılışı kolay gibi görünen ancak bazı olan ve kültürümüzde özellikle dinimiz açısından önemli olan bu tarihlerde her evde pişen bir lezzet olarak bilinmektedir. Berat kandilinin idrak edileceği bu tarihte de birçok vatandaş en güzel ve ağızda dağılan arayışına çıkarken aynı zamanda bu yiyeceğin püf noktalarını da merak ediyor. Birçok çeşidi bulunan bu lezzeti sizler de kendi damak zevkinize uygun olarak şekillendirebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız haberimizdeki malzemelerin ayarlarını kendi sevdiğiniz şekilde düzenlenerek size özel kandil simidi tarifi oluşturabilirsiniz. Peki; Susamlı, susamsız, mahlepli, mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

SUSAMLI, SUSAMSIZ, MAHLEPSİZ VEYA MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ, MALZEMELERİ VE YAPILIŞI!

İsteğinize göre içerisinde mahlep de koyarak lezzetine lezzet katacağınız kandil simidinin ağızda dağılan bir kıvama sahip olması için en önemli püf nokta; tereyağı kullanmaktır.

Peki, en güzel ve pratik kandil simidi nasıl yapılır?

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Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifi: Pastane usulü kandil simidi nasıl yapılır, kaç kalori?
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