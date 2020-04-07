Nihat Hatipoğlu kimdir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nereli, kaç yaşında?

Radyo ve TV ekranlarında yaptığı programlarla tanınan Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu Berat Kandilini idrak ettiğimiz bu günde ATV ekranlarında seyircilerle buluştu. Yayını izleyen vatandaşlarımız Hatipoğlu'na ilişkin detayları merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte tüm ayrıntılar…

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nihat Hatipoğlu (d. 11 Mayıs 1955, Diyarbakır), Türk akademisyen ve ilâhiyatçı. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. Günümüzde ATV'de haftalık programları devam etmektedir.

İşte Hatipoğlu'nun hayatı...