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Aytaç Yalman kimdir? Orgeneral Aytaç Yalman nereli ve kaç yaşında?

Görevde bulunduğu dönemde Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapan Orgeneral Aytaç Yalman, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle 15 Mart 2020 tarihinde tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre Orgeneral Yalman’ın eşi Belma Yalman’da coronavirüs pandemisi nedeniyle vefat etti. Bu gelişmenin ardından vatandaşlarımız Aytaç Yalman kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularını merak ederek araştırmaya devam ediyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 8.4.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 20:05 ABONE OL
Aytaç Yalman kimdir? Orgeneral Aytaç Yalman nereli ve kaç yaşında?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemlerde Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri komutanlığı gibi görevlerde bulunan Orgeneral Aytaç Yalman tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyel 15 Mart 2020 tarihinde vefat etmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre yapılan testlerinin sonucu pozitif çıkan ve tedavi altında bulunan eşi Belma Yalman da corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında Orgeneral Yalman'a ilişkin Aytaç Yalman kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularıyla yapılan araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar…

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

Aytaç Yalman, (29 Temmuz 1940, Üsküdar - 15 Mart 2020, Üsküdar), Türk asker. Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır.

2019-2020 koronavirüs pandemisi sırasında 15 Mart 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

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Aytaç Yalman kimdir? Orgeneral Aytaç Yalman nereli ve kaç yaşında?
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