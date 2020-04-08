Doğalgaz bomba gibi patladı: 3 yaralı

Esenyurt'ta bir binada doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay, dün Piri Reis Mahallesi'nde bulunan 10 katlı binanın 6. katında yaşandı. İddiaya göre patlama, dairenin mutfağındaki kombiden sızan gazın sıkışması ile meydana geldi. Evde bulunan biri yabancı uyruklu 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan diğer evlerin camları da parçalandı.