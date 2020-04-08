Eczane çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde önemli tedbir ve adımlar atılması sürerken sürekli ilaç kullanması gerekn ya da rahatsızlık yaşarak anlık ilaç ihtiyacı doğan vatandaşlarımız 2020 eczane çalışma saatlerini merak ederek arama motorlarında yoğun olarak eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularıyla araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Peki, eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar…

ECZANE AÇILIŞ KAPANIŞ SAATİ 2020! KAÇTA AÇILIYOR?

Eczaneler genel olarak sabah 08.30'da açılarak mesaisini başlatıyor. İlden ile değişiklik gösterdiği hesaba katıldığında sabah saat 09.00'da açılış yapan eczaneler de bulunmaktadır.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczaneler öğle saatlerinde de mesai yapmaya devam eder, öğle molasında kapalı olmaz. Öğlen saatlerinde de hizmet vermeye devam etmektedirler.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Ülke genelinde eczane kapanış saati akşam 19.00'dır.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler alınan karar uyarınca hafta sonu yalnızca Cumartesi günü çalışmaktadır. Pazar günleri eczaneler açılmamaktadır nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler genel olarak Kurban ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramlarda ve yine 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi milli bayramlarda açık olmamaktadır. Eczaneler arefe günlerinde yarım gün çalışmaktadır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczanelerin çalışmadığı zamanlarda vatandaşların ilaç ihtiyaçları karşılanması amacıyla belirli lokasyonlarda açık bulunan eczanelerdir. Başka deyişle hafta içi ile birlikte hafta sonu Cumartesi mesaisinin bitiminden sonra kalan günlerde sabah saatlerine kadar açık olan açık kalırlar, Pazar günleri tam gün olarak çaılışırlar.

Bulunduğunuz lokasyona en yakın nöbetçi eczane adresine ve diğer bilgilerine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2020: Sağlık ocakları (Aile hekimliği) saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Cumartesi ve Pazar günleri açık mı?