Kuşa çarpan kargo uçağı geri döndü

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan kargo uçağı kuşa çarpınca geri dönmek zorunda kaldı. Dün sabah saat 07.50'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek için havalanan MNG Havayolları'na ait kargo uçağı, kalkışı sırasında kuşa çarptı. Bunun üzerine pilot geri dönüş izni istedi. Kalkış ağırlığıyla iniş yapamayan uçak yaklaşık 3 saat boyunca Marmara Denizi üzerinde tur atarak yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 10.40'ta sorunsuz şekilde inişi yaparak gerekli kontrollerin yapılması için bakıma alınırken seferin başka bir uçakla yapılacağı öğrenildi.