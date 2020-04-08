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| Pes dedirten hırsızlık! Corona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının eşyalarını çaldı...

haberi... İstanbul'da kapılarından girdiği hastanelerde doktorların, hemşirelerin, hastaların, ve temizlik görevlilerinin çanta, cüzdan ve telefonlarını çalan bir kişi yakalandı. Tutuklanan şüphelinin hastaneler içerisinde dolaştığı, odalara girdiği ve cüzdan, çanta ve telefonları çaldığı o anlar kamera görüntülerine böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 11:13 ABONE OL
Son dakika | Pes dedirten hırsızlık! Corona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının eşyalarını çaldı...

Şüpheli E.K. (31) son olayını 28 Mart Cumartesi günü İstanbul'un Kartal İlçesi'ne bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir hastanede gerçekleştirdi. E.K., söz konusu hastanede görevli Doktor Burcu A. (27) ile Hemşire Seren Y.'nin (20) sırt çantalarını çaldı. E.K., aynı hastanede Özel Güvenlik olarak görev yapan Dilek E. (31) ile temizlik görevlisi Sevilay E. (41) isimli iki mağdurun da cüzdanlarını çalarak kaçtı. Şikayetler üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma açtı ve güvenlik kamera görüntüleri incelenerek E.K.'nın kimliği tespit edildi.

İstanbul'da corona virüsüne karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının eşyaların çalan hırsız kamerada | Video

KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Acil servis kapılarından girdiği çok sayıda hastanede hırsızlık ve yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen E.K., dört kişiyi mağdur ettiği son olayında çaldığı eşyalarla birlikte hastane bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kasten yaralama suçundan dolayı kaydı bulunduğu tespit edilen E.K. isimli şüpheli, İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.K. cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin hastaneler içerisinde dolaştığı, odalara girdiği ve cüzdan, çanta ve telefonları çaldığı o anlar kamera görüntülerine böyle yansıdı.

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Son dakika | Pes dedirten hırsızlık! Corona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının eşyalarını çaldı...
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