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SON DAKİKA: Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, zararlı mı? İşte detaylar…

Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere sebep olan corona virüse ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında maske takılmasının zorunlu hale gelmesi sonucunda yıkanabilir maskeler de piyasaya sürülmüş ve vatandaşlarımız bu maskelerden edinmeye başlamıştı. Bu tür maskeleri kullanan vatandaşlarımız yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, kullanılması zararlı mı? merak ediyor. Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez tarafından yapılan açıklamada bu soru ve diğer tüm detaylar cevap buldu. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.4.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 8.4.2020 23:08 ABONE OL
SON DAKİKA: Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, zararlı mı? İşte detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi oluşturan ve enfeksiyon oluşturduğu ülkelerde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüse ilişkin son dakika haberleri uluslararası ajanslara düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de koronavirüse karşı pek çok sıkı tedbirler alınmaya devam ederken son olarak maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Bu gelişme sonrasında piyasada yer alan maskelere ek olarak yıkanabilir maskeler de satışa çıkarılmış, vatandaşlarımız tarafından temin edilmeye başlanmıştı. Ancak yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, ve kullanılması insan sağlığına zararlı mı? soruları herkesin aklını kurcalıyor. Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez yaptığı açıklamada merak edilenleri cevapladı. İşte son dakika haberinden detaylar…

YIKANABİLİR MASKE CORONA VİRÜSTEN KORUYOR MU, ZARARLI MI?

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, corona virüs salgınına karşı son günlerde yoğun olarak kullanılan yıkanabilir siyah maskelerin kullanımının doğru olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti...

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SON DAKİKA: Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, zararlı mı? İşte detaylar…
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