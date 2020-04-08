SON DAKİKA: Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, zararlı mı? İşte detaylar…

Tüm dünyayı etkisi altına alarak pandemi oluşturan ve enfeksiyon oluşturduğu ülkelerde pek çok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüse ilişkin son dakika haberleri uluslararası ajanslara düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de koronavirüse karşı pek çok sıkı tedbirler alınmaya devam ederken son olarak maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Bu gelişme sonrasında piyasada yer alan maskelere ek olarak yıkanabilir maskeler de satışa çıkarılmış, vatandaşlarımız tarafından temin edilmeye başlanmıştı. Ancak yıkanabilir maske corona virüsten koruyor mu, ve kullanılması insan sağlığına zararlı mı? soruları herkesin aklını kurcalıyor. Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez yaptığı açıklamada merak edilenleri cevapladı. İşte son dakika haberinden detaylar…

YIKANABİLİR MASKE CORONA VİRÜSTEN KORUYOR MU, ZARARLI MI?

Kişisel Koruyucu Donanım ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, corona virüs salgınına karşı son günlerde yoğun olarak kullanılan yıkanabilir siyah maskelerin kullanımının doğru olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti...