Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ardahan Posof’ta bir köy karantinaya alındı

’ta bir köy karantinaya alındı

'ın ilçesine bağlı Kol köyünde bazı kişilerde tespit edilmesi üzerine, köy 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları istendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.4.2020 21:50 ABONE OL
Ardahan Posof’ta bir köy karantinaya alındı

İlçeye bağlı Kol köyüne Bursa'dan gelen bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının başka kişilere ve bölgeye yayılmasını önlemek için köye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle durduruldu. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları istendi.
Konuya ilgili Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Coronavirüs ile mücadele kapsamında 9 Nisan 2020 tarihi itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıha Meclis kararı ile Posof ilçesi Kol köyü için 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARDAHAN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ardahan Posof’ta bir köy karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA