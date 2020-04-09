‘Cildim tahriş oldu’ diyenlere öneriler...

oronavirüs

nedeniyle son haftalarda hiç olmadığı kadar sabunla, dezenfektanla ve kolonya ile temas eden veya uzun süre eldiven ve maske kullanılmasından dolayı 7 cilt sorununun meydana geldiğini ifade eden dermatoloji uzmanı Dr. Hülya Sağlam önemli uyarılarda bulundu. Özel bir hastanede dermatoloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Hülya Sağlam, "Evde kalmamız nedeniyle de güneşten daha az yararlanıyoruz. Tüm bunlara bir de Covid-19 yarattığı panik havası de eklenince; egzama başta olmak üzere, seboreik egzema, atopik egzema, rozesea(gül hastalığı), akne, vitiligo ve sedef gibi cilt hastalıklarının tetiklenmesi kaçınılmaz oluyor. Ellerinizi zeytinyağlı, gliserinli el sabunlarıyla yıkamaya özen gösterin. El kremi kullanmayı alışkanlık haline getirin. Aşırı sıcak suyla yıkanmayın. Aşırı acılı, baharatlı besinler ve sıcak içecekler tüketmeyin. Kortizon içeren kremleri 10 günden fazla kullanmayın. Kafein ve sıcak su ciltteki kızarıklığı artırıyor. Sıcak çay ve kahve içmeyin. Çikolata ve acı baharatlı besinlerden kaçının. Mümkünse her gün duş alın. Maske takıyorsanız, sık sık değiştirin. Diyet çok önemli. Bol bol su için" dedi.