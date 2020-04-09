İngilizce öğrenmek için fırsat

Koronavirüs önlemleri kapsamda 30 Nisan'a kadar evde kalacak öğrenciler için bu dönem yabancı dil öğrenmek ve geliştirme açısından büyük fırsat. İnternette bir tıkla ulaşabileceğiniz onlarca İngilizce eğitim platformları var. Bu tip platformaların öğrencilere bireysel ve esnek öğrenme ortamı sağladığını belirten Bilnet Okulları Yabancı Diller Koordinatörü Sultan Faydalı, online İngilizce eğitim platformlarından şu örnekleri verdi:: Oxford University Press tarafından 12 farklı seriden 900 adet hikâye kitabının bulunduğu Oxford Reading Club platformu içerisinden geçtiğimiz zorlu günlerde, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle Türk Eğitim Sistemi'nin kullanımına ücretsiz açıldı. Bu platform çoklu beceriye yönelik dil pratiği dinleme, okuma, konuşma ve kelime bilgisini geliştirir.: National Geographic Learning alt yapısı ile online eğitim veren dünya lideri interaktif İngilizce Platformu QKIDS, 5 ülkede 4 - 12 yaş aralığında farklı seviyelerde bulunan 700 binden fazla öğrenciye 15.000 Kuzey Amerikalı, TESOL, TEFL veya ESL sertifikasına sahip öğretmen aracılığı ile eğitim veren ve bilimsel metotlara dayanan bütüncül bir İngilizce öğrenme platformudur.: Ders içi derinleştirilmiş ders dışı farklılaştırılmış çevrim içi materyal olarak kullanılan, öğrencilerin işitsel ve görsel öğrenme becerilerine hitap eden video platformdur. Birçok tema kapsamında videolarla ilgili akademik değerlendirme, oyun ve aktivitelere yer veren platform, görsel gücü ile de örnek teşkil eden bir kullanım alanı yaratmaktadır.İçinde 2.500'den fazla e-kitap bulunan bir İngilizce okuma platformudur. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak 30 farklı okuma seviyesindeki kitapları ile sınıf içi ve sınıf dışındaki çalışmalarda farklılaştırmayı destekler. Öğrenciler, dijital kütüphane içerisinden kendi dil ve ilgi seviyelerine uygun kitapları okumanın yanı sıra, öğretmenleri tarafından ödevlendirilen kitapları ve kitaplara yönelik testleri de yapabilir.Mantarlı omlet, bol limonlu yeşillik ile badem, tahin-pekmez, tam tahıllı ekmek, ıhlamurKabak yemeği, yoğurt, tam tahıllı ekmek 1. Ara öğün (Saat:15:00): Kuru üzümEzogelin çorba, çiftlik kebabı, mevsim salata 2. Ara öğün (Saat:20:00): SütEn az 3 kişi gerekli.Oyunculardan biri ebe olur, bir duvara yüzünü döner, gözlerini kapatır. Daha önceden kararlaştırılan sayıya kadar seslice sayar. Oyuncular saklanırlar. Ebe, saymayı tamamlayınca gözlerini açar, arkadaşlarını arar. Saklanan bir arkadaşını bulduğunda ikisi birden ebe duvarına koşar. Duvara ilk önce ebe dokunursa saklanan oyuncu ebe olur. Tüm oyuncular saklandıkları yerlerden çıkar. Sonra oyun yeniden başlatılır.Öğrenciler 25 gündür evde... Pandemi sonrası okula nasıl uyum sağlayacaklar? 2019'da yılın küresel öğretmenleri arasına giren Zeliş Kurt'tan öneriler...