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Hangi hastaneler hastanesi oldu? , ne demek?

Dünyaya yayılan corona virüsü ilan edilmesiyle gündemden düşmüyor. Ülkemizde de son derece sıkı tedbirlerin alındığını gözlemlediğimiz şu günlerde hastaların tedavisine devam ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından illerdeki corona virüsü durumunun paylaşılmasıyla birlikte vatandaşlar ‘’ Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?’’ sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş zamanlarda bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen pandemi ilan edilmişti. Buna göre; insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açan , ne demektir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu?

Giriş Tarihi: 9.4.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 17:59 ABONE OL
Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir, ne demek?

Yeni tip corona virüsünün dünya çapında yaygınlaşmasıyla ilan edilmişti. hastalığın küresel salgın haline dönüştüğünü söyleyince vatandaşlar '' , ne demek?'' sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Ülkemizde de koronavirüsün görülmesiyle birlikte tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı ve hastanelerde hastalar tedavi altına alındı. Öte yandan tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen isim olan pandemi kapsamında bazı hastaneler pandemi hastanesine dönüştü. Buna göre hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir, ne demek?

PANDEMİ NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsü pandemi ilan edilmişti. Buna göre; DSÖ tarafından pandemi nedir, hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? İşte detaylar…

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Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Pandemi nedir, ne demek?
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