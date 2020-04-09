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değişti mi? 2020 corona virüsü önlemleri sonrası PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

değişikliği ile ilgili son dakika haberi geldi. PTT şubeleri, corona virüsü yayılımını önlemek için açıklanan yeni düzenleme ile çalışma saatleri değişikliği yaptı ve kimi şubelerin hizmet vermeyeceği açıklandı. Bu kararın resmi olarak açıklanması sonrası PTT'de işi olan vatandaşlar, PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını ve PTT çalışma saatleirni araştırmaya başladı. Peki, PTT şubeleri ne zaman açılacak? Haberimizde, 2020 PTT çalışma saatleri ve 'PTT açık mı kapalı mı?' sorusunun yanıtı ve PTT çalışma saatleri yer almaktadır. İşte yapılan yeni düzenleme neticesinde PTT şubeleri hakkında merak edilen tüm sorular ve PTT ne zaman açılacak sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 9.4.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 16:59 ABONE OL
PTT çalışma saatleri değişti mi? 2020 corona virüsü önlemleri sonrası PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

değişti mi? Türkiye genelinde alınan corona virüs önlemleri kapsamında PTT ile ilgili de flaş bir karar verildi. PTT şubelerinin kimisinde aşırı bir yoğunluk yaşanıyordu. PTT şubeleri, sosyal mesafe kuralları için elverişsiz olması nedeniyle bir süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Bu karar sonrası vatandaşlar, PTT açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yeni düzenleme sonrası tüm şubelerin çalışma saatleri mi değişti yoksa belirli PTT'ler mi faaliyetlerine ara verdi? Haberimizde, PTT çalışma saatleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemeye ilişkin detaylar yer almaktadır. İşte, corona virüsü nedeniyle alınan önlemler sonrası 'PTT şubeleri ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

NİSAN 2020 PTT ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ - PTT AÇIK MI KAPALI MI?
İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı ve sürekli yoğunluk yaşanan iş yerlerine ilişkin kapatma kararı alındığını duyurdu.

İşte PTT tarafından yapılan açıklamanın tamamı:

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PTT çalışma saatleri değişti mi? 2020 corona virüsü önlemleri sonrası PTT şubeleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
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