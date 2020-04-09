Sahra Hastaneleri nerede, ne zaman kurulacak? Sahra Hastanesi nedir?

Kalıcı tesislere güvenli bir şekilde taşınmadan önce geçici olarak kurulan tıbbi birim olarak bilinen sahra hastanesi nedir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak" açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Bu terim genellikle felaket zamanlarında kullanılan bir terim olarak da bilinir. Buna göre; Sahra Hastanesi nedir? Sahra Hastaneleri nerede ve ne zaman kurulacak?
Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadelede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak" açıklamasını yapması üzerine sahra hastanesi ile ilgili tüm merak edilenler yanıt buluyor. Haberimizin içerisinden sahra hastaneleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.