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nerede, ne zaman kurulacak? nedir?

Ülkemizde corona virüsü salgını ile ilgili mücadele devam ederken en merak edilenlerden bir tanesi de oldu. Cumhurbaşkanı 'ın yaptığı açıklamada "İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak" söyleminin ardından konu ile ilgili araştırmalar başladı. İstanbul'un iki bölgesinde kurulacak olan hastanenin hazırlıkları başlarken bu hastaneler felaket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Öte yandan güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastaneler olarak da bilinmektedir. Buna göre; nedir? Sahra Hastaneleri nerede ve ne zaman kurulacak?

Giriş Tarihi: 9.4.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 09:25 ABONE OL
Sahra Hastaneleri nerede, ne zaman kurulacak? Sahra Hastanesi nedir?

Kalıcı tesislere güvenli bir şekilde taşınmadan önce geçici olarak kurulan tıbbi birim olarak bilinen nedir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı 'ın "İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak" açıklamasının ardından araştırmalar hız kazandı. Bu terim genellikle felaket zamanlarında kullanılan bir terim olarak da bilinir. Buna göre; ? nerede ve ne zaman kurulacak?

SAHRA HASTANESİ NEDİR, NEREDE KURULACAK?

Ülkemizde corona virüsü salgını ile mücadelede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak" açıklamasını yapması üzerine sahra hastanesi ile ilgili tüm merak edilenler yanıt buluyor. Haberimizin içerisinden sahra hastaneleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Sahra Hastaneleri nerede, ne zaman kurulacak? Sahra Hastanesi nedir?
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