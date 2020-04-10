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Anlamlı, öz ve resimli ile sözleri 10 Nisan! Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı

Bir cuma gününe daha erişmenin huzuru yaşarken corona virüsü nedeni ile cuma namazının kılınamayacak olmasının burukluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bugün de, en yeni, anlamlı, bayraklı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Sevdikleri için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri arayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 10 Nisan 2020 eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli Cuma mesajları 10 Nisan 2020...

Giriş Tarihi: 10.4.2020 07:54 ABONE OL
Anlamlı, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 10 Nisan! Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı

Hayırlı Cumalar... Mübarek bir Cuma gününe erişmenin daha huzuru paylaşılırken corona virüsü salgını nedeni ile cuma namazının kılınamayacak olmasının derin üzüntüsü yaşanıyor. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, yeni, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını arttırdı. Günün ilk ışıklarından itibaren, Hayırlı hakkında sorgulamar en üst düzeye ulaştı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

FARKLI, BAYRAKLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ 10 NİSAN 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Anlamlı, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 10 Nisan! Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı
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