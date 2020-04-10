Anlamlı, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 10 Nisan! Yeni, kısa ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar mesajı

Hayırlı Cumalar... Mübarek bir Cuma gününe erişmenin daha huzuru paylaşılırken corona virüsü salgını nedeni ile cuma namazının kılınamayacak olmasının derin üzüntüsü yaşanıyor. Bu anlamlı günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, yeni, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için araştırmalarını arttırdı. Günün ilk ışıklarından itibaren, Hayırlı Cumalar mesajı hakkında sorgulamar en üst düzeye ulaştı. WhatsApp ya da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

FARKLI, BAYRAKLI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE SÖZLERİ 10 NİSAN 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.