Araç muayene randevu alma 2020: Araç muayene randevu alma işlemi nasıl ve nereden yapılır? Gerekli evraklar nelerdir?

Araç muayene istasyonu olarak TÜVTÜRK görevlendirilmiştir. Araç çeşidi ve araç yaşına göre de muayene tarihleri değişmektedir. Örneğin; hususi otomobiller için 3 yaşından sonra her iki yılda bir muayene yaptırılması zorunludur. Araç muayene süreleri buna göre değişebilmektedir. Araç muayene randevu alma işlemleri de yine TÜVTÜRK üzerinden yapılmaktadır. Sizlere bunu detaylı aktaralım. İşte ücretsiz araç muayene randevusu alma yöntemi…

ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALMA

Araç muayene randevusu almak için https://www.tuvturk.com.tr/ internet sitesi üzerinden ana sayfada bulunan "Ücretsiz Randevu" formunu doldurmak gerekir. Bu formda yer alan bilgiler şu şekildedir:

Plaka no: Aracın plakası yazılır. Ruhsat Seri ve No: Aracın ruhsatında yer alan bilgiler yazılır. Şehir seçin: Bulunduğunuz şehri seçin.

TÜVTÜRK araç muayene randevusu için bu adımları tamamladıktan sonra araç muayenesi için randevu oluşturmuş olursunuz. Araç muayene randevu telefonu 0850 222 88 88 telefon numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde ücretsiz araç muayene randevusu alma işlemini başarıyla tamamlayabilirsiniz.

Araç muayenesine gitmeden önce bulundurmanız gereken evraklar vardır. Bu evrakları yanınızda hazır şekilde götürmezseniz muayene işlemleriniz yapılmaz.

ARAÇ MUAYENESİ GEREKLİ EVRAKLAR

Ruhsat

Trafik Sigortası

Vekâlet Durumu

LPG/CNG'li Araçlar (LPG/CNG tadilatı sonrası muayenelerde "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" gerekir)

ARAÇLARDA BULUNMASI GEREKENLER

İlk Yardım Çantası

Üçgen Reflektör

Yangın Söndürme Cihazı

Stepne

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ

Araçlara ve aracın yaşına göre muayene süreleri değişmektedir. İşte araçların muayene süreleri:

Hususi otomobiller için 3 yaşında sonra 2 yılda bir muayene,

Lastik tekerlekli traktör için 3 yaşından sonrası 3 yılda bir muayene,

İki ya da 3 tekerlekli araçlar için 3 yaş sonrası 2 yılda bir muayene,

Ticari, kamyon, otobüs vb. diğer araçlar için 1 yaş sonrası her yıl muayene yapılması gerekiyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ HESAPLAMA

2020 araç muayene fiyat listesi belli oldu. TÜVTÜRK sitesinde yer alan bilgilere göre:

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker için muayene ücreti: 462,56 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için muayene ücreti: 342,20 TL

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için muayene ücreti: 174,64 TL

Ödemeler nakit olarak kabul edilmekte yani kredi kartı vb. ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.

Not: Muayene raporu yapıldıktan sonra "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olarak rapora yansıtılan araçlar muayeneden geçemez. Bu yüzden muayene işleminin tekrarı istenir. Araç sahipleri araçlarında rapor tutulan sorunları düzeltip tekrar muayene işlemi yaptırmaları gerekir.

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