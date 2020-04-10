Azerbaycanlı şarkıcı Sevinc Ağaşirinova'nın (36) cinsel taciz ve şantaj iddiasıyla hakkında dava açtığı ve menajeri olduğunu ileri sürdüğü şef Levent M. (50) iftiraya uğradığını öne sürdü. Ağaşirinova'nın kendisine harcadığı parayı ödememek için iftira attığını söyleyen Levent M., "Ben onun menajeri değil sevgilisiydim. Kız arkadaşım olduğu için sponsor oldum. Klip çekip her türlü masrafını karşıladım. Yeterince ünlü olamadığı için beni suçlayıp ayrılınca harcadığım paraları istedim" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Levent M. hakkında taciz ve şantaj suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.