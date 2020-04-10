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ne kadar, kaç TL? , kimler sokağa çıkabilir?

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında 30 il ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan etti. İçişleri Bakanlığı yayınlanan genelgesiyle birlikte ‘’ ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Toplumda sosyal izolasyonu en aza indirmek ve koronavirüsü vaka sayılarını azaltmak amacıyla alınan kararla birlikte sokağa çıkma yasağında sıkı tedbirler devreye girmiş oldu. Devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkmalarının bir süreliğine durdurulmasıyla yasağı çiğneyenlere para cezası uygulanacak. Peki , kaç TL? , kimler sokağa çıkabilir?

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı nedir, kimler sokağa çıkabilir?

ne kadar? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan, yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara para cezası uygulanma kararı alındı. Ülkemizde görülen corona virüsünü tedbirleri kapsamında alınan bu karar doğrultusunda toplumda sosyal izolasyon azaltılmış oldu. Buna göre; , kaç TL? Kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıka yasağı nedir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğu merak ediliyor. Son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelince '' sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yasağa uymayan vatandaşlara para cezası uygulanacak. Diğer bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı nedir, kimler sokağa çıkabilir?
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