Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı nedir, kimler sokağa çıkabilir?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından bu geceden itibaren, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan, yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara para cezası uygulanma kararı alındı. Ülkemizde görülen corona virüsünü tedbirleri kapsamında alınan bu karar doğrultusunda toplumda sosyal izolasyon azaltılmış oldu. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıka yasağı nedir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında tedbirler en üst seviyeye çıkarılırken sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğu merak ediliyor. Son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı gelince '' sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yasağa uymayan vatandaşlara para cezası uygulanacak. Diğer bilgiler için haberimizin devamını ziyaret edebilirsiniz.