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memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi

'ın Söke ilçesinde devriye gezen memuru , sokakta gördüğü köpeğe plastik bardakla su içirdi. Susadığı anlaşılan uzun süre polis Pirinççi'nin kendisine uzattığı bardaktan su içti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.4.2020 22:08 ABONE OL
Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kemal Paşa Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkı'ında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde devriye görevi yaptığı sırada su içen polis memuru Serhat Pirinççi, sokakta bir köpeğin kendisine baktığını farketti. Bunun üzerine Pirinççi, susamış olabileceğini düşündüğü köpeğe, elindeki plastik bardakla su içirmeye çalıştı. Susadığı anlaşılan köpek uzun süre polis Pirinççi'nin kendisine uzattığı bardaktan su içti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni topladı.

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Polis memuru, susayan köpeğe elleriyle su içirdi
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