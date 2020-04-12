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cezası ne kadar, hangi illerde? , kaç gün?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 10 Nisan Cuma akşam saatlerinde ilan edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ilde yasak ilan edilmesinin ardından vatandaşlar internet üzerinden sorgulama yapmaya başladılar. Yasağın ikinci gününün (12 Nisan Pazar) gelmesi ile birlikte " ne kadar, hangi illerde?" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; , kaç gün? İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 12.4.2020 13:00 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün?

Ülkemizde corona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar açıklanmaya devam ediyor. Son olarak; İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan maddeler araştırılırken öte yandan yasağın kaç gün, cezasının ne kadar olduğu, ne zaman biteceğine dair soruların yanıtları da araştırılıyor. 30 büyükşehir statüsündeki iller ile Zonguldak iline gelen yasağın ardından ne kadar, hangi illerde? , kaç gün?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından cezası, ne kadar süreceği, ne zaman biteceğine dair soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; , kaç gün, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İşte yanıtı!

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün?
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