Ülkemizde corona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan kararlar açıklanmaya devam ediyor. Son olarak; İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan maddeler araştırılırken öte yandan yasağın kaç gün, cezasının ne kadar olduğu, ne zaman biteceğine dair soruların yanıtları da araştırılıyor. 30 büyükşehir statüsündeki iller ile Zonguldak iline gelen yasağın ardından sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 2020

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinin ardından cezası, ne kadar süreceği, ne zaman biteceğine dair soruların yanıtları araştırılıyor. Buna göre; sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç gün, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İşte yanıtı!