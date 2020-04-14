İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan kötü niyetli kişilerle ilgili çalışan esnafı bilgilendirme faaliyeti başlattı. İstanbul'un Çatalca ve Sarıyer ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Birimde çalışan bir polis, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz sayın Dr. Mustafa Çalışkan'ın emir ve himayelerinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak sahada çalışıyoruz" diyerek salgınla ilgili neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı.

KORONAVİRÜSÜ FIRSATA ÇEVİRENLERİ ANLATTILAR

Halkın mağdur olmasını engellemek için koranavirüs salgını kapsamında alınan tedbirleri fırsata çevirenlerle ilgili esnafı bilgilendirdi. Özellikle koronavirüsü kullanarak 'telefon dolandırıcılığı' yapanlar hakkında ve ev ve iş yerlerine giderek koronavirüs salgını esnasında insanların hassasiyetlerini kullanarak dolandırıcılık yapanları anlattı.

Toplum destekli polisler fırsatçılara karşı esnafı ve halkı uyardı | Video

ESNAF VE HALK UYARILDI

İstanbul'un Çatalca ve Sarıyer ilçelerinde, esnaflara ürünlerin poşetlenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Zorunlu olduğu için sokağa çıkan halka ise gerekmediği sürece sokağa çıkmamalarını söyledi. Ayrıca maske takmaları ve kurum önlerinde girmiş oldukları sıralarda sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri gerektiği konusunda hatırlatma yaptı. Ayrıca tüm esnaf ve halka "Koronavirüse karşı 14 kural" tek tek anlatıldı.