Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira "sosyal mesafe" cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti. Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.
Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.SON DAKİKA: ÇERNOBİL'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI! FACİA UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ Bu kadarına da pes! Yasaklı işletmede buluşup sanal tombala oynadılar... Adana'da şoke eden olay! Eşiyle birlikte eski sevgilisine pusu kurdu...