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'da villada partiye 31 bin 500 lira "sosyal mesafe" cezası

'nın ilçesinde villada parti yapan 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 15.4.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:26 ABONE OL
Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira sosyal mesafe cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bir villada parti yapıldığı ihbarı üzerine hareke geçti. Adrese giden ekipler, villadaki 10 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 31 bin 500 lira para cezası verdi.

Ekipler, söz konusu kişilere, tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Alanya'da villada partiye 31 bin 500 lira "sosyal mesafe" cezası
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