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Haberler Yaşam Haberleri Askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi? 2020 Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi yapılacak?

, mi? 2020 ile mi yapılacak?

Ülkemizdeki corona virüsü tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlerinin açıklanmasıyla birlikte , mi sorusuna gün için yanıt aranıyor. Bu yıl askere gidip silahaltına girecek olmanın heyecanı gün geçtikçe artarken tarafından yapılan açıklama ile askerlik süresi, terhis ve celplerin ertelenip ertelenmediği belli oldu. Milli Savunma Bakanı Akar TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi. Bilindiği üzere en son uygulamasının uzaktan yapılacağı gündeme gelmişti. Binlerce asker adayı ve aileleri ‘’2020 askerlik ertelendi mi, uzatıldı mı?’’ şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Buna göre, 2020 Mayıs ayı celp dönemi askerlik ertelendi mi? Bedel askerlik ile mi yapılacak? 2020 Askerlik süresi uzatıldı mı, celp ve terhisler ertelendi mi? İşte tüm bilgiler

Giriş Tarihi: 15.4.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 11:09 ABONE OL
Askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi? 2020 Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi yapılacak?

, mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm Türkiye'de corona virüsünde mücadele kapsamında birçok organizasyon, sınav, etkinlik gibi durumlarda tarihler ertelenmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde askerlik süresi, terhis ve celp tarihlerine ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Bu bilgiler doğrultusunda, Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirilmiş oldu. Bu açıklama ile beraber binlerce vatandaş 2020 Askerlik celp ve terhisleri ertelendi mi, uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başlarken Bakan Hulusi Akar ülkemizdeki corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan sorusunun yanıtına açıklık kazandırdı. Gündeme bedelli askerlikte uzaktan eğitime geçileceği iddiaları geldi. Peki, 2020 Askerlik süresi uzatıldı mı, celp ve terhisler ertelendi mi?

2020 ASKERLİK UZADI MI, TERHİS VE CELPLER ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler artarken, bedelli olarak yapacak olanların ise uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları, terhis ve celp tarihlerinin ertelenmesi gündemdeki iddialar arasında yer alıyor. Haberimizde, 2020 askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi, ile mi yapılacak? Sorularının yanıtları yer alıyor…

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Askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi? 2020 Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi yapılacak?
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