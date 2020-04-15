Askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi? 2020 Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi yapılacak?

Askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve tüm Türkiye'de corona virüsünde mücadele kapsamında birçok organizasyon, sınav, etkinlik gibi durumlarda tarihler ertelenmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde askerlik süresi, terhis ve celp tarihlerine ilişkin son dakika açıklamaları geldi. Bu bilgiler doğrultusunda, Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirilmiş oldu. Bu açıklama ile beraber binlerce vatandaş 2020 Askerlik celp ve terhisleri ertelendi mi, uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başlarken Bakan Hulusi Akar ülkemizdeki corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan askerlik uzadı mı sorusunun yanıtına açıklık kazandırdı. Gündeme bedelli askerlikte uzaktan eğitime geçileceği iddiaları geldi. Peki, Milli Savunma Bakanlığı 2020 Askerlik süresi uzatıldı mı, celp ve terhisler ertelendi mi?

2020 ASKERLİK UZADI MI, TERHİS VE CELPLER ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler artarken, bedelli olarak yapacak olanların ise uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları, terhis ve celp tarihlerinin ertelenmesi gündemdeki iddialar arasında yer alıyor. Haberimizde, 2020 askerlik uzadı mı, terhis ve celpler ertelendi mi, bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi yapılacak? Sorularının yanıtları yer alıyor…