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çekiliş sonuçları 15 Nisan saat kaçta açıklanacak? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

15 Nisan çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 982. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen kişi sayısı 2 olmuş ve büyük ikramiye 673.150,20 TL verilmişti. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 15 Nisan MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 12:29 ABONE OL
Şans Topu çekiliş sonuçları 15 Nisan saat kaçta açıklanacak? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 5+1 bilen kişi sayısı 2 olmuş ve kişi başına 673.150,20 TL'lik ikramiyelerin sahibi olmuştu. Peki, Şans Topu 15 Nisan çekilişi ne zaman açıklanacak? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfasından kazandıran numaraları açıklandıkları andan itibaren görebilir, bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 15 NİSAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçları açıklanacak.

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Şans Topu çekiliş sonuçları 15 Nisan saat kaçta açıklanacak? Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama sayfası
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