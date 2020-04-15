Yeniden bahar gelecek şarkılar söyleyeceğiz

Dünya ve ülke gündeminin büyük bir sorunu olan koronavirüs salgınından dolayı eğitim ve öğretim hayatını uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) sosyal medya hesapları üzerinden "Yeniden Bahar Gelecek ve HKÜ Öğrencileri ile Yaşam Bulacak" paylaşımı yaptı.Bu paylaşımın altına üniversitede görevli akademisyenler ve öğrenciler de üniversitedeki mutlu anılarını gösteren fotoğraflarını ekledi. Paylaştıkları anılarda üniversiteyi çok özlediklerini ifade eden öğrenciler, gönderinin altına üniversitenin fotoğraflarını ve unutamadıkları anların fotoğraflarını da ekleyerek üniversitelerine bir an önce kavuşma dileğinde bulundular. HKÜ Mütevelli Heyet Başkan V. Haluk Kalyoncu da öğrencilerle olan anısını paylaşarak "Bu yerleşke sizinle güzel" mesajını paylaştı.Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşıma ünlü isimler de destek verdi. Daha önce HKÜ'nün düzenlediği HKÜFEST, Altın Baklava Film Festivali, HKÜ Mezuniyet Töreni ve bahar şenlikleri gibi etkinliklere katılan yönetmen Osman Sınav, oyuncular İrem Helvacıoğlu, Cansel Elçin, Kerem Alışık ve şarkıcı Burcu Güneş gibi ünlü isimler Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki anılarını ve fotoğraflarını HKÜ'yü etiketleyerek paylaştı. Ünlü isimler paylaşımlarında, "Yeniden bahar gelecek ve sizlerle tekrardan şarkılar söyleyip sohbetler edeceğiz" mesajı verdi.İşte ünlü isimlerin yaptığı paylaşımlardan bazıları:"Yeniden bahar gelecek. 13 Aralık 2019, Gaziantep HKÜ Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde."Yine güzel günlerde birlikte olabilmek için şimdilik evdeyiz""Baharı bir zaman, sizlerin coşku heyecanıyla beraber karşıladığım Üniversite. Sizi çok seviyorum. Şimdilik #Evdekal'ın.Güzel günler yakında! Gaziantep"Çiçeklerimiz kopsa da.. ağaçlarımız devrilse de. yapraklarımızı döksek de Baharın geleceğini biliyoruz. Bu selam gelecek baharlar için olsun...@hkunv""Güzel, mutlu ve en önemlisi sağlıklı günler için evdeyiz... #hkunv""Yeniden bahar gelecek ve kampüs öğrencileri ile yaşam bulacak. Gaziantep'e çok büyük değer katan Hasan Kalyoncu Üniversitemizin etkinliklerini dört gözle bekliyoruz, iyi ki varsınız. #hayatevesığar #evdekal #hkunv "

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