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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada corona virüsü salgınına karşı önlem için , (BOREN) işbirliğiyle geliştirilen bor katkılı el dezenfektanı ’in AR-GE çalışmaları ve laboratuvar süreçlerinin tamamlanarak seri üretime hazır hale geldiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası vatandaşlarımız yerli dezenfektana ilişkin arama motorlarında BOREL dezenfektan nedir, fiyatı ne kadar, kaç lira, nerelerde satılacak? sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. BOREL dezenfektan fiyatı ne kadar, nerelerde satılacak sorularının yanıtlarını merak edenler hazırladığımız içerikte tüm bilgileri bulabilecek. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 16.4.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 07:23 ABONE OL
BOREL dezenfektan nedir? Yerli dezenfektan BOREL fiyatı ne kadar, kaç lira, nerelerde satılacak?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli el dezenfektanı BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Nisan 2020 Perşembe günü satışa çıkıyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlarımız yerli dezenfektana ilişkin arama motorlarında yoğun şekilde BOREL dezenfektan nedir, fiyatı ne kadar, nerelerde satılacak? Şeklinde soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Borel dezenfektan nedir, fiyatı ne kadar, kaç lira ve nerelerde satışa çıkacak merak edenler tüm bilgileri bu başlık altında bulabilecekler. İşte detaylar…

BOREL DEZENFEKTAN NEDİR?

Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle geliştirilen bor katkılı yerli ve milli el dezenfektanıdır. İçeriğinde bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta gibi maddeler bulunan BOREL elleri nemlendiriyor ve cilt problemlerine sebep olmuyor...

Haber ilerleyen sayfalarda devam ediyor...

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BOREL dezenfektan nedir? Yerli dezenfektan BOREL fiyatı ne kadar, kaç lira, nerelerde satılacak?
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