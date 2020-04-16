Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Banka çalışma saatleri: Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Bankalar kaça kadar açık?

: , Vakıf Bank, , , kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? ?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler yapıldı. Bunlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatlerini kapsıyor. Yapılan değişiklikler sonucunda değişti. Hal böyle olunca bankalarda işleri olan vatandaşlar "?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Türkiye Bankalar Birliği'nin mesai saatlerine yönelik yapılacak değişikliklerle ilgili verdiği tavsiyelerin ardından , Vakıf Bank, , , saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte 2020 banka çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 16.4.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 16.4.2020 07:09 ABONE OL
Banka çalışma saatleri: Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Bankalar kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle alınan önlem ve tedbir paketleri kapsamında pek çok değişikliğe gidildi. Bunlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından değişti. Hal böyle olunca sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; bankalar kaça kadar açık? , Vakıf Bank, , , saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Haberimizin içerisinden bankaların çalışma saatlerine yönelik güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Banka çalışma saatleri: Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Bankalar kaça kadar açık?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA