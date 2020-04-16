Banka çalışma saatleri: Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Bankalar kaça kadar açık?

Ülkemizde corona virüs salgını nedeniyle alınan önlem ve tedbir paketleri kapsamında pek çok değişikliğe gidildi. Bunlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından banka çalışma saatleri değişti. Hal böyle olunca bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; bankalar kaça kadar açık? Halkbank, Vakıf Bank, Ziraat, Garanti, İş Bankası saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Haberimizin içerisinden bankaların çalışma saatlerine yönelik güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.