Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arka Sokakların Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in biyografisi…

Ekranların sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'e ilişkin bilgiler vatandaşlarımızca merak edilerek arama motorlarında Zafer Ergin kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Zafer Ergin'in kaç yaşında ve nereli olduğunu merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilecek. İşte ünlü aktöre ilişkin ayrıntılar…

ZAFER ERGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

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