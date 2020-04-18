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’den Emniyet’e 20 bin siperli maske hediye

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 18.4.2020 ABONE OL
Milli Eğitim’den Emniyet’e 20 bin siperli maske hediye
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid- 19) mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde üretilen 20 bin yüz koruyucu siperi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hediye etti. Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinde Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile bir araya gelen Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. Yazıcı da ihtiyaç halinde, istenilen sayıda siperin üretilerek emniyet teşkilatına verilebileceğini ifade etti. Ayrıca, diğer 80 kentte de il milli eğitim müdürlüklerince üretilen yüz koruyucu siperlerin, emniyet müdürlüklerine hediye edildiği öğrenildi.
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Milli Eğitim’den Emniyet’e 20 bin siperli maske hediye
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