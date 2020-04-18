Telafi eğitimi yaz aylarında

MEKTEBİM'DEN

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim telafisi yaz aylarında yapılacak. Ancak bu süre tüm yazı kapsamayacak. Telafi eğitim TRT ve EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitimin bir tamamlayıcısı olacak. Bu sürenin bir ayı aşmayacağı tahmin ediliyor. Peki telafi eğitimi nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar:Yazın okullarda yapılacak telafi eğitimi koronavirüs salgının seyrine göre haziran ya da temmuz aylarında gerçekleşecek.Telafi eğitiminin süresinin 1 aydan fazla olmayacağı ifade ediliyor.Telafi eğitimi okulların kapalı olduğu süre boyunca işlenmesi gereken konulardan olmayacak.Sadece uzaktan eğitimin bir pekiştirici unsuru olarak verilecek.Telafi eğitimi okulların kapalı kaldığı iş günü kadar sürmeyecek.Öğrencilerin yaz tatili olmayacağı gibi bir durum söz konusu değil. Yaz tatili olduğu süre boyunca, yani yaklaşık 3 ay boyunca eğitim yapılmayacağı için öğrenciler yaz tatili yapabilecek.Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ayizinli olacak. Ancak bu 2 aylık izin sürelerinedokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliktesaptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmaklayükümlü olacaklar.Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı,alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlıolarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulmasıhalinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek.Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.Mektebim Koleji, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan tüm 8'inci sınıf öğrencilerine destek olabilmek için Türkiye genelinde ücretsiz online LGS deneme sınavı yaptı. Sınava katılım oldukça yoğun oldu. Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak, "Cuma ve cumartesi günleri 3'er seans üzerinden sınavlar uygulandı. Öğrencilerimiz tercih ettikleri seansta sınavlarına katılım sağlayabildi. Sonuçları aynı gün açıkladık. Aynı zamanda kısa mesaj ile de kendilerine ilettik. Öğrencilerimiz nasıl bir sonuç aldıklarını görerek hedeflerine ulaşmak için hangi konu veya soru tarzına çalışmaları gerektiğini daha iyi tespit edebildiler" dedi.En az iki kişi.Kâğıt ve kalem.Önce kâğıdın üstüne bir sürü nokta konur. Sonrasında ilk sırayı alan yarışmacı iki nokta arasına bir çizgi çizer. Bu çizgi iki noktayı birleştirmeli ancak birçok noktanın üzerinden geçmemelidir. Bu çizgiyi çizdikten sonra sıra diğer oyuncuya geçer. Bu oyuncu da başka iki nokta arasına çizgi çizer. Oyunda amaç, karşı rakibe çizgi çizerek üçgen yaptırmadan üçgenler yapmaktır. Bu nedenle çizilen çizgilere dikkat edilmelidir. Bir şekilde oyunculardan biri iki noktayı birleştirerek üçgen elde ederse, üçgenin içine adının baş harfini yapar. Böylece üçgenin kime ait olduğu belli olsun.Türk dünyasının büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" romanı masalla gerçeği birleştiriyor. Aytmatov, geçmişi temsil eden dede ile geleceği temsil eden çocuk arasında dramatik bir ilişki kurarak duygu ve düşüncelere has yorumlar getiriyor.