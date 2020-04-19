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kimdir, kaç yaşında ve nereli? 'nın eski eşi ve oğlu 'ın babası Harun Tan kimdir?

Önceki gün gelen son dakika haberine göre, ve çiftinin en küçük oğulları Pars lenf kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü bilinen Pars’ın ölümü tüm ’yi derinden sarstı. Bundan birkaç ay önce de Ebru Şallı oğlunun hasta olduğunu ancak iyileşme sürecine girdiğini bir televizyon programında açıklamıştı. 'ın hayatını kaybetmesinin ardından vatandaşlar Harun Tan kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Harun Tan kimdir kaç yaşında? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.4.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.4.2020 09:51 ABONE OL
Harun Tan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Şallı'nın eski eşi ve oğlu Pars Tan'ın babası Harun Tan kimdir?

Ebru Şallı ve Harun Tan çiftinin 8 yaşındaki oğulları Pars Tan, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Bundan birkaç ay önce de Ebru Şallı oğlunun hasta olduğunu ancak iyileşme sürecine girdiğini bir televizyon programında açıklamıştı. Türkiye'yi yasa boğan Pars Tan'ın anne ve babası ile ilgili vatandaşlar araştırma yapıyorlar. Peki, Pars Tan'ın babası Harun Tan kimdir, Harun Tan kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar

HARUN TAN KİMDİR? PARS TAN'IN BABASI HARUN TAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Harun Tan, 25 Eylül 1965 tarihinde dünyaya geldi. Tam ismi Nuri Harun Tan'dır. YKM Mağazalarının kurucusu ve sahibi Safvet Oral Tan'ın oğludur.

Harun Tan, lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde gördü. Ardından, Marmara Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. Çalışma hayatının yanı sıra yoga eğitmenliği de yapıyor.

Harun Tan'ın Ebru Şallı ile 2002 yılında gerçekleştirdiği evliliği, 2013 yılında sona erdi.

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Harun Tan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Şallı'nın eski eşi ve oğlu Pars Tan'ın babası Harun Tan kimdir?
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