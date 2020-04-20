Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar biyografisi…

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüs enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken yerli solunum cihazlarının üretimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar ile ilgili bilgiler merak edilerek arama motorlarında yoğun olarak Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında nereli? sorularıyla araştırılıyor. Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir...