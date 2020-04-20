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kimdir, kaç yaşında, nereli? Müdürü Selçuk Bayraktar biyografisi…

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü salgınına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken, yerli solunum cihazı ile ilgili açıklamalarda bulunan Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar’a ilişkin detaylar merak ediliyor. Bu bağlamda arama motorlarında kimdir, kaç yaşında nereli? şeklinde sorularla yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. , kaç yaşında nereli merak edenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilecekler. İşte Selçuk Bayraktar biyografisi…

Giriş Tarihi: 20.4.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 22:46 ABONE OL
Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar biyografisi…

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüs enfeksiyonuna ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken yerli solunum cihazlarının üretimine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar ile ilgili bilgiler merak edilerek arama motorlarında yoğun olarak Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında nereli? sorularıyla araştırılıyor. Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında nereli öğrenmek isteyenler içeriğimizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirler. İşte tüm ayrıntılar…

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir...

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Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar biyografisi…
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