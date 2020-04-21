İhbar süresi hesaplama 2020 nasıl yapılır? İşten ayrılma ihbar süresi ne kadar, kaç gün?

4857 sayılı İş Kanunu 17. Maddesinde ihbar süreleri ile ilgili detaylara yer verilmiştir. Kanunda çalışanın kıdem süresine göre ne kadar ihbar süresi olacağına dair bilgiler yer almaktadır. Bu kanuna göre çalışanlar ihbar sürelerini hesaba katarak istifasını vermeli veya işveren işçiye bu sürelere göre bildirim yapmalıdır. Eğer ihbar sürelerine uymak istemeyen taraf olursa bunu ihbar tazminatı olarak karşı tarafa ödemek zorundadır. İhbar süresi ne kadar? Ve diğer merak edilen ihbar süresi hesaplama konularına değinelim…

İHBAR SÜRESİ NEDİR?

İhbar süresi, bir iş yerinde çalışan kişinin istifa etmesi, sözleşmesinin sona ermesi ya da işverenin haklı nedenlerle çalışanın sözleşmesini feshetmesi nedeniyle karşı tarafa belirli süre önce bildirim yapması gerekir. Buna ihbar süresi diyoruz. İhbar sürelerine göre işten ayrılma işlemleri gerçekleştirilir. İhbar süresi hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren bir durum olduğu için iki tarafında anlaşarak sabırla beklemesi gereken bir süreçtir.

İHBAR SÜRELERİ HESAPLAMA

Çalışanlar tarafından ihbar süreleri 2020 konusuyla en çok merak edilen soruların başında "İhbar süresi ne kadar?" geliyor. İşten ayrılmak isteyenler önceden bu süreleri hesaba katarak işten ayrılmak istiyorlar. İhbar süresi hesaplama işlemi kolaydır. Aşağıda yer alan ihbar sürelerine göre hesaplama yapabilirsiniz.

İHBAR SÜRESİ KAÇ GÜN?

İhbar süresi hem işçi hem işveren için belirli süresi vardır. İş Kanununda yer alan ihbar süreleri şu şekilde:

Kıdem süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)

Kıdem süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)

Kıdem süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)

Kıdemi süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)



Hafta sonu ve resmi tatiller ihbar süresi olarak sayılmaktadır.

İHBAR SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

İhbar süresi çalışanın istifasını verip, işyerinin ilgili insan kaynakları bölümü istifayı onaylaması ile beraber başlamış olur. Yani iki tarafta anlaşmayı kabul ettikten sonra süre işlemeye başlar. Yanı şekilde işverende işçiyi bildirim yaptıktan sonra o süre başlamış olur. Fakat birçok iş yeri mesai bitimine yakın çalışanı işten çıkartıyorlar. Çalışana iş saat başındayken söylenmediği sürece ihbar süresi ertesi günden itibaren başlıyor. İş Kanunu ihbar süresi hafta olarak belirlenmiş yani ihbar süresi takvim günü olarak hesaplanır.

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İHBAR SÜRESİ İŞ ARAMA İZNİ

Diğer merak edilen konulardan biri de çalışanın ihbar süresi içerisinde iş arama izni olup olmadığı konusuydu. İşveren çalışan kişiye yeni bir iş bulması için günde 2 saat izin vermesi gerekir. Bu çalışanın hakkı olarak İş Kanununda yer almıştır. İşveren ayrıca bu süre için çalışandan ücret kesintisi yapamaz. Çalışan ayrıca iş arama iznini günde 2 saat kullanmayıp toplu olarak kullanma şansı vardır. Eğer işçiyi bu 2 saatlik izni vermeyip çalıştırırsa işçiye ücreti yüzde yüz zamlı ödemek zorundadır.