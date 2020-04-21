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Kurban ve ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 takvimi

İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı dini günler takvimine göre, Kurban ve Ramazan tarihleri belli oldu. Milyonlarca çalışan vatandaş bayram tatili tarihlerine göre plan yapmaya çalışırken ve ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İslam alemi açısından heyecanla beklenen 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Öte yandan yılın ikinci bayramı olan ve diyanet takviminde yer alan Kurban Bayramı tarihi de merak ediliyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda, kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Okulların karne tatili başlangıcıyla birlikte Ramazan ayı bitişi yaşanacak. Peki Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kurban ve Ramazan bayram tatili kaç gün olacak? İşte

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:13 ABONE OL
Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 diyanet takvimi

İslam alemi için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan için geri sayım başladı. Müslümanların bolca ibadet ettiği bugünlerde eller semaya yükselecek ve kurbanlar kesilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Şimdiden bayram tatili planları yapan vatandaşlar ne zaman, tatil kaç gün olacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. heyecanına girdiğimiz şu günlerin hemen ardından bizi bekliyor olacak. Peki Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Bayram tatili kaç gün olacak? İşte 2020 dini günler takvimi

KURBAN BAYRAMI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020

Diyanet takvimine göre 2020 Kurban ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Haberimizde, 2020 dini günler takvimine ve Bayram tarihlerine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak? 2020 diyanet takvimi
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