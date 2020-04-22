Mada Adası’nda corona virüsten izole bir hayat! Mada Adası nerede, hangi ilde?

Corona virüsü salgını devam ederken salgından izole bir hayat yaşanıldığı ortaya çıkan Mada Adası konumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hal böyle olunca "Mada Adası nerede, hangi ilde?" gibi soruların yanıtları aranırken öte yandan adaya ulaşım kayıklarla sağlanıyor. 30 hanede 180 kişinin yaşadığı adada hemen hemen her ailede kayıklar bulunuyor. Adaya gitmek ya da ayrılmak isteyenler ise kayıklarla 700 metre kürek çekiyor. Buna göre; Mada Adası nerede, hangi ilde?

İşte yanıtı!

MADA ADASI NEREDE?

Mada Adası veya diğer adıyla Kazak Adası, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinin Gedikli Köyü'ne bağlı olan ve Beyşehir Gölü üzerinde bulunan en büyük ada.

Mada Adası, Beyşehir Gölü'nde bulunan 32 adanın en büyüğü olup, 822 hektar büyüklüğündedir. İlçe merkezine (Şarkikaraağaç'a) uzaklığı yaklaşık 35 km'dir. Ayrıca ada; Beyşehir Gölü'nde Isparta'ya bağlı olan tek ada olup, gölde yerleşim bulunan tek adadır. Adanın kara ile bağlantısı; mahallesi olduğu Gedikli köyüyledir. Köy ile ada arasında yaklaşık 700 m'lik bir mesafe bulunmaktadır. Mada'ya ulaşım, sal ve balıkçı kayıklarıyla sağlanmaktadır. Kış aylarında ada ile kara arasında kalan bölgenin buz tutmasıyla ulaşımda çeşitli aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu konu zaman zaman Türkiye ulusal medyasında da yer bulmakta, adanın konumu National Geographic gibi dergiler ve belgesel yapımcılarının dikkatini çekmektedir. Mada Adası'yla ilgili olarak hazırlanan Mada adlı belgesel. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde birinci olmayı başarmıştır. Mada Adası'nın ulaşım sorununu çözmek için; ada ve Gedikli Köyü arasına bir köprü yapılması planlanmaktadır