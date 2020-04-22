Market ve Bakkal çalışma saatleri: 23, 24, 25, 26 Nisan sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı, hangi saatlerde açık?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüs pandemisine ilişkin ülkemizde pek çok sıkı tedbir alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir son dakika genelgesi gönderildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında 23, 24, 25, 26 Nisan günleri market ve bakkalar açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya yoğun olarak başladı. 23, 24, 25, 26 Nisan günleri market ve bakkalar açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak merak eden vatandaşlarımız içeriğimizden tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte son dakika 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine ilişkin detaylar…

MARKET VE BAKKAL ÇALIŞMA SAATLERİ: 23, 24, 25, 26 NİSAN GÜNLERİ MARKET VE BAKKALAR HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgede yer alan açıklamaya göre;