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Market ve Bakkal çalışma saatleri: 23, 24, 25, 26 Nisan sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı, hangi saatlerde açık?

Tüm dünyada etkili olan corona virüse ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde de etkili olan koronavirüs pandemisine ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge gönderildi. Bu gelişme sonrası vatandaşlarımızı 21 ve tarihleri arası market ve bakkal çalışma saatlerini merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalar açık mı, hangi saatlerde açık olacak? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. 23, 24, 25, 26 Nisan günleri market ve bakkalar açık mı, hangi saatlerde açık olacak merak edenler içeriğimizi inceleyerek bilgi sahibi olabilirler. İşte tüm detaylar….

Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:11 ABONE OL
Market ve Bakkal çalışma saatleri: 23, 24, 25, 26 Nisan sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı, hangi saatlerde açık?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüs pandemisine ilişkin ülkemizde pek çok sıkı tedbir alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir son dakika genelgesi gönderildi. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında 23, 24, 25, 26 Nisan günleri market ve bakkalar açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak? Şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya yoğun olarak başladı. 23, 24, 25, 26 Nisan günleri market ve bakkalar açık olacak mı, hangi saatlerde açık olacak merak eden vatandaşlarımız içeriğimizden tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. İşte son dakika 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine ilişkin detaylar…

MARKET VE BAKKAL ÇALIŞMA SAATLERİ: 23, 24, 25, 26 NİSAN GÜNLERİ MARKET VE BAKKALAR HANGİ SAATLERDE AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgede yer alan açıklamaya göre;

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Market ve Bakkal çalışma saatleri: 23, 24, 25, 26 Nisan sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı, hangi saatlerde açık?
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