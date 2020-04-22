Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Sakız çiğneyince oruç bozulur mu?

Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. "On Bir Ayın Sultanı" boyunca oruçlar tutulacak, sahurlar yapılacak ve teravih namazları kılınarak ibadetler yerine getirilecek. Öte yandan Sakız çiğnemek orucu bozar mı merak eden vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Sakız çiğneyince oruç bozulur mu? sorusunun cevaplarını merak ederek araştırmaya devam ediyor. Sakız çiğneyince oruç bozulur mu öğrenmek isteyenler içeriğimizden tüm detayları bulabilirler. İşte tüm bilgiler…
Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan bilgiler şöyle;
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.