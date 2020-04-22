Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Sakız çiğneyince oruç bozulur mu?

Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. "On Bir Ayın Sultanı" boyunca oruçlar tutulacak, sahurlar yapılacak ve teravih namazları kılınarak ibadetler yerine getirilecek. Öte yandan Sakız çiğnemek orucu bozar mı merak eden vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Sakız çiğneyince oruç bozulur mu? sorusunun cevaplarını merak ederek araştırmaya devam ediyor. Sakız çiğneyince oruç bozulur mu öğrenmek isteyenler içeriğimizden tüm detayları bulabilirler. İşte tüm bilgiler…

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI? SAKIZ ÇİĞNEYİNCE ORUÇ BOZULUR MU?